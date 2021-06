Stanislav Moškov: „Minu plaan oli teha lihtsalt lehelugu!“ 

Vaade näitusele Foto: Aldo Luud

„Täpne,“ tõdeb endine rahvusooperi Estonia priimabaleriin Tiiu Randviir Õhtulehe fotograafi Stanislav Moškovi fotoseeriat „Rahvusballett karantiinis“ vaadates. Age Oks, endine Inglise rahvusballeti priimabaleriin, lisab piltniku kiituseks, et viimne kui varbasirutus ja randmehoiak on neil fotodel täiuslik: „Tantsijad ju on väga tundlikud iga liigutuse suhtes – neil fotodel on kõik perfektne.“ Täpselt samaoodi kui Eesti teatrid passisid vahelduva eduga isolatsioonis, oli ka see näitus kolmveerand aastat karantiinis. Rahvusooperi seintel. Nüüd pääses see lõpuks ometi pealinnast välja.