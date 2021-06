Brigitte Susanne Hunt palkas turvamehe: tulevad purjus massid, mis ei ole alati kõige meeldivam 

Brigitte Susanne Hunt palkas ihukaitsja turvalisuse kaalutlustel. „Mu Instagram story´s saab ennast kursis hoida, et on tulemas erinevaid üritusi, kus ma soovin, et mina ja mu sõbrad tunneks ennast meeldivalt. Muud põhjust seal ei olegi,“ ütleb Brigitte Susanne.

„Kui on õige inimene, kes on vastava väljaõppe saanud, siis ta paneb mind ja minu ümber olevaid inimesi turvaliselt tundma. Ma saan aru, et võib-olla tavakodanik ei ole kursis, mis tähendab olla avaliku elu tegelane peol. See tähendab, et tulevad purjus massid, mis ei ole alati kõige meeldivam. Samamoodi inimesed pildistavad,“ räägib Brigitte, et tihti kipuvad piirid käest ära minema, kui mängus on alkohol ja hilised öötunnid.

„Ma tunnen, et see ei ole minu sõbrannade meeste ja sõprade ülesanne minu turvalisuse järgi vaadata. Erinevate ettevõtete ülesanne pole samuti mind turvata. Mina ei vaja special treatment´i (erilist kohtlemist – inglise k.). Kui ma tahan, siis selle jaoks ma palkangi inimese, kelle ülesanne on minu turvalisust jälgida,“ selgitab ta.