Inimesed Age Oks: „Ma ei ole üle aasta varvaskingi jalga proovinud.“ Aigi Viira , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

PRIIMABALERIIN: „Ma ei ole üle aasta varvaskingi jalga proovinud,“ naeris Age Jõhvi balletifestivalil, kus ta oma raamatut „Liblikalend“ tutvustas. „Mul on varvaskingad alles, neid paare ikka jagub. Mul on isegi uusi varvaskingi, mis jäidki kasutamata. Ent on ka neid, mis on sisse kantud ja need on minu jaoks kõige väärtuslikumad. Etendustest, kus ma tantsisin.“ Foto: Aldo Luud