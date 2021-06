Maria Seletskaja: „Viskasin oma varvaskingad ära.“ 

Endine priimabaleriin Maria Seletskaja on pühendunud balletietenduste dirigenditööle. Foto: Aldo Luud

„Eestist kolisin ära aastal 2005, läksin Berliini, sealt Zürichisse ja lõpuks Antverpeni“ muigab rahvusooperi endine priimabaleriin Maria Seletskaja. Tal on nüüdseks uus elu, mis kõlksub kokku lavaminevikuga. Ta on end pühendanud balletietenduste dirigenditööle. Maria kunagised varvaskingad pole isegi mitte kapiriiulil. „Viskasin oma varvaskingad ära,“ naerab ta. „Milleks neid hoida? Need on ju higi täis!“