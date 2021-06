17aastane Madalmaade kroonprintsess tegi ootamatu avalduse 

Kuningas Willem-Alexanderi kolmest tütrest vanim õiendas neljapäeval oma lõpueksamid hiilgavate tulemustega ning tõmbas selle tähistamiseks koolikoti kuningalossi lipumasti, kirjutab The Guardian.

Kroonprintsess ütles käsitsi kirjutatud kirjas peaminister Mark Ruttele, et loobub hiiglaslikust aastasissetulekust, kuni tal tõelisi kuninglikke kohustusi pole.

„Saan 7. detsembril 2021 18aastaseks ning seaduse järgi saan elatist,“ kirjutas Amalia Madalmaade ringhäälingus NOS avaldatud kirjas. „See tundub mulle ebamugav, kuni ma midagi vastutasuks ei tee,“ põhjendas printsess rahast keeldumist. Ta lisas, et tal on ebamugav võtta raha vastu ka ajal, mil teistel tudengitel on palju raskem, eriti koroonaviiruse tõttu.