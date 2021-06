Elizabeth II osales oma sünnipäevaparaadil esmakordselt ilma Philipita 

Kuninganna sünnipäev on küll aprillis, kuid ametlikke pidustusi on kombeks korraldada juunis, mil ilm on vabaõhuüritusteks soodsam. Koroonapandeemia tõttu oli tänavune paraad tagasihoidlikum ega toimunud mitte Londonis, vaid Windsori lossis, kus Elizabeth II on viimasel ajal elanud ning kus suri ka tema abikaasa.