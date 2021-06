Aasta mänedžer Henrik Ehte: paljud panid oma plaanid ootele ja lükkasid tulevikku, aga me ei teinud ühtegi hinnaalandust 

Henrik Ehte, kes on on Estonian Funk Embassy looja ja eestvedaja ning mänedžer kollektiividele nagu Lexsoul Dancemachine, Rita Ray, Estrada Orchestra, The Motown Sound ja Doktor Normal, on aasta mänedžeri tiitli tunnustuse eest tänulik. „See on töökoht, mida väga ei õpi, kus on vaja pigem inimesi, kes usuvad sinusse ja annavad sulle võimaluse õppida,“ räägib Henrik, et tal on hea meel, et Martin Laksberg, Robert Linna, Jürgen Kütner, Kristen Kütner, Joonas Mattias Sarapuu ja Caspar Salo on andnud talle võimaluse neid manageerida.