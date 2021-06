GALERII | Tartu tänavad täitusid esimesel piirangutevabal ööl inimestega: „Lõpuks ometi saab pidu!“

Ei tea, kas asi on tekkinud harjumuses, et kell kümme õhtul pandi kohad kinni ja peole joon alla või heas ilmas, aga Tartu vohas inimestest juba päeval. Inimesed istusid ja libistasid head-paremat Emajõe kaldal, pargipingil, rääkimata restoranidest ja kohvikutest, mis olid puupüsti rahvast täis. Siinkohal tuleb ära mainida, et õhtu alles kogub tuure...

Suur osa karvaseid ja sulelisi kogunesid esimesel piirangute vabal reedel Tartu kultusbaari Sodiaak. Seal algas pidu juba kell kaheks, et õigel ajal ikka põhku minna võ siis kuskil mujal edasi möllata. Paljude teiste seas, astusid lavale Marco Tasane, Arnold Oksmaa ja dj Heiki, kes rahva korralikult käima tõmbasid. Jooki voolas ojadena ja möll kestis kokku neli tundi. Kahju, aga see jääbki Sodiaagi viimaseks simmaniks, see eest on, mida meenutada.

Tunnid muudkui lähevad, joogipoolis muudkui kahaneb ja õhtu kisub hämaraks. Kui päeval oli rahvast palju, siis pimedus meelitab ligi veel rohkem pidulisi. Õhtu on täies hoos ja Emajõe äärsed baarid on massiliselt rahvast täis. Ooteaeg, et saada meelisjooki, on ulmeliselt pikk ja näiteks Väike Kuuba järjekord ulatub lausa Kaarsillani. Emajõe ääres on liikumine peaaegu piiratud, sest rahvast on lihtsalt nii palju ja edasi liikumiseks tuleb nende vahel siblida.

Ka Tartu populaarsed ööklubid Level, Vabank ja baar Naiiv on rahvast pungil täis. Inimesed keerutavad jalga ja mekivad järjest erinevaid alkohoolseid jooke. Peab tõdema, et 2 + 2 reeglist pole haisugi ja klubis olles peab pidevalt vaatama, et kellelegi vastu ei jookseks, varba peale astuks ja vahel tuleb inimeste vahel tungeldes ringi liikuda. Sellegipoolest on inimestel meeleolu ülev ja pidutsetakse nagu homset poleks. Eks see ole ka arusaadav, peaaegu aasta aega pole korralikult ilma piiranguteta saanud linna peal möllata ja sõpradega pidutseda. Nüüd see päev lõpuks tuli!

„Lõpuks ometi saab pidu!“ karjuvad purjus noored Õhtulehe reporterile Naiivi ees. Nad pole ainsad, kes hõiskavad, et lõpuks ometi saab pidu nautida piirangute vabalt.

Tudengitest seltskond räägib, et periood, mil kehtisid mitmed piirangud ja meelelahutus pandi mõneti pausile, oli raske. „Mitte midagi ei saanud teha ja ega ei kipu välja, kui tead, et kell kümme on pidu läbi või pole kuhugi minna, sest kõik on suletud,“ ütlevad nad ja on rõõmsad, et piirangud lõpetati.

Seega juhhei – rajud peod on tagasi ja inimesed saavad taas pidutseda, justkui poleks homset. On tegelikult ju väga mõnus taas sõpradega väljas käia ja elu nautida.