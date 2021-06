HIRNU HERNEKS! Vaata omaaegset ennustust, kuidas "Sõprade" tähed tulevikus välja näevad 

Ajakiri ennustas, et Anistoni juuksed on ka keskeas hurmavad, kuid Schwimmer kiilaneb ja läheb halliks. Matt LeBlancile ennustati endiselt lööki naiste seas, Coxile raugematut stiilsust. Arvesse ei võetud siiski Botoxi võidukäiku, mis näiteks Anistoni kortsud on olematuks silunud.