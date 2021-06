Viltkaabuga Indiana Jones seikleb veel raugaeaski 

MAAILMA KALLEIM KAABU: Viltkaabu, mida Harrison Ford kandis filmis „Indiana Jones kadunud laeka jälil“, müüdi 2018. aastal rekordhinnaga – enam kui 520 000 dollari eest. Filmi kostüümikunstniku Deborah Nadoolmani disainitud ja firmas Herbert Johnson Hat Company valminud kaabut tuli enne võtteid tolmu ja klooriga töödelda, et see omandaks elunäinud välimuse. Foto: Vida Press

Kes kujutaks seikleva arheoloogi Indiana Jonesina ette kedagi teist peale Harrison Fordi? Ei keegi. Ford on ka ise kinnitanud, et tal pole mantli- või õigemini kaabupärijat. „Kas te siis aru ei saa? Mina olen Indiana Jones. Kui mina olen läinud, on tema ka läinud. Lihtne.“ Sel nädalal algasid Inglismaal kuuldavasti viienda ja viimase Indiana Jonesi filmi võtted. Harrison Fordil on nüüd turjal 78 aastat ning ta võiks kehastada vagurat rauka, kuid vanameistri jaks ei rauge. Režissööriohjad on haaranud James Mangold („Logan“, „Le Mans '66“), kuid Spielberg on endiselt tegev produtsendina.