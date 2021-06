Meryl Streep saab väimeheks popmuusika superstaari 

Kummalgi on seljataga abielu: Markil prantsuse näitlejanna Josephine de la Baume'iga, Grace'il muusik Tay Straitharniga. Grace'i ja Tay abielu kestis 2019. aastal vaid kuu aega. Muusiku isa on näitleja David Strathairn, kes mängis koos Streepiga 1994. aasta filmis „Metsik jõgi“ abielupaari.

Ronson on produtsendina tegutsenud Amy Winehouse'i, Lily Alleni ja Christina Aguilera albumite juures. 2014. aastal sai maailmakuulsaks tema singel „Uptown Funk“ koos Bruno Marsiga. Ta on teinud koostööd Miley Cyrusega. Ronson on ka üks filmist „Täht on sündinud“ tuntud hiti „Shallow“ autoreid. Pala pälvis 2019. aasta Oscarite jagamisel parima originaallaulu auhinna, aga ka Grammy.