Prints Edward kommenteerib kuningliku pere ja Harry teravaid suhteid 

Paar tundi enne CNNi eksklusiivintervjuud prints Edwardiga olid Harry ja tema naine Meghan sunnitud avalikult ümber lükkama BBC väite, et nad polnud küsinud kuningannalt luba tema lapsepõlveaegse hellitusnime Lilibet panekuks oma vastsündinud tütrele. Harry on viimase aja intervjuudes oma peret teravalt kritiseerinud, öeldes, et teda ja rasedat Meghanit ei kaitstud ajakirjanduse eest. Kui Harry onult prints Edwardilt uuriti praeguste perepingete kohta, vastas too, et olukord on väga kurb.

Edward naasis veel kord perepingete teema juurde. Ta väljendas arvamust, et igas peres on erimeelsusi. „Pered kord juba on sellised.“

Edward kommenteeris ka oma isa prints Philipi surma. Kuninganna abikaasa lahkus siitilmast aprillis ning ärasaatmisel said koroonapiirangute tõttu osaleda vaid lähimad pereliikmed. Printsi sõnul on paljud pered pidanud viimase 18 kuu jooksul midagi sarnast üle elama. „On väga palju inimesi, kes pole saanud avaldada lugupidamist nii, nagu nad tahtnud oleksid. Usun, et paljud inimesed oleksid tahtnud kohale tulla ja kuningannale toeks olla.“