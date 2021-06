VIDEO | Elina Nechayeva andis koostöös NOËPiga välja loo, mis tutvustab teda hoopis teisest küljest 

Foto: Evert Palmets

Elina Nechayeval ilmus uus singel pealkirjaga „What they say“, mis on valminud koostöös elektro-pop artisti NOËPiga. Kui seni oleme harjunud Elinat nägema glamuurselt uhketes kleitides säramas, siis lugu „What they say“ tutvustab teda hoopis teisest küljest – lihtne ja oma, unistav ja otsiv – nagu me kõik.