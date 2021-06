Kristel Aaslaid langetab kaalu: näitlejatar ei ole endale midagi keelanud, kuid kilod kaovad  

„Umbes kuus kilo on kadunud ja seda väga tasa ja targu. Võtsin end kokku ja hakkasin veidi trenni tegema ning jälgima, mida söön,“ räägib Kristel. "Kodus olen hakanud rohkem kokkama ning köögiviljad on suured lemmikud, eriti suvikõrvits ja paprika,“ sõnab näitleja ja lisab, et on ka alkoholist suuresti loobunud.

2015. aasta suveks oli Kristel kasvatanud juurde pea viis kilo lihaseid ning lahti saanud rohkem kui kaheksast kilost keharasvast. „Mingitel hetkedel, kui ma jooksen, siis tunnen, et mu keha ja vaim ei ole enam nagu üks. Kõik on kuidagi kerge ja olen igatepidi lahti. See on nii võimas, et ma tõesti suudan ja jaksan jälle ennast liigutada," rääkis Kristel toona.