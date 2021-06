KUMMAL ON ÕIGUS? Dokumentalist Marian Võsumets: olin infosulus ega pääsenud filmikonkursile! Auhinnagala esindaja: info levis kõikjal!

Debüütfilmiga maha saanud ajakirjanik Marian Võsumets on tige – tema dokumentaalil ei olnud Eesti filmi instituudi (EFI) korraldatud võistlusel võimalustki, sest ta oli enda sõnutsi infosulus. Konkursi korraldajad on aga teisel seisukohal ja ütlevad, et levitasid infot kõikvõimalikes kanalites.