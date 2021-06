FOTO | Rahandusminister laseb oma kõhubeebi sugu arvata 

Oma lapsukese sugu minister ei avalda, vaid laseb kommenteerijatel pakkuda. Arvamused lähevad siiani täpselt pooleks: neli inimest arvab, et poeg ja sama palju, et tütar. Pentus-Rosimannusel on käsil seitsmes raseduskuu.

„Lapsest ja kasvavast perest oleme unistanud pikalt ja praegu täidab meil omavahel oldud aega lihtsalt väga ilus ootusärevus,“ jutustas Keit Pentus-Rosimannus Õhtulehele mais, et on koos abikaasa Rain Rosimannusega (52) last juba väga kaua tahtnud. „Emotsiooniks oli väga suur rõõm. Oleme olnud koos varsti 23 väga ilusat aastat ja kui esimene pool sellest oli kaunis tormiline, siis mida aeg edasi, seda tõsisemalt tegime Rainiga ka pere kasvuga seotud plaane.“

Naine lisas toona, et tervis on tal tugev ja nii temal kui ka kõhubeebil on kõik hästi. „Esimeste kuude väsimus on unustatud ja praegu on tunne, et lisaks füüsilisele tervisele ja kõigile olulistele näitajatele on sisemine tasakaal kuidagi väga hästi paika saanud. Kõrvaltvaatajad ütlevad, et energiat ja jõudu paistab olevat kuskilt justkui veel juurde tulnud.“