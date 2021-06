Kas Indiana Jones oli pedofiil?! 

Ülimenuka seiklusfilmide sarja avaosas „Indiana Jones kadunud laeka jälil“ (1981) saabub viltkaabuga arheoloog Nepalis Marion Ravenwoodi (Karen Allen) baari. Kaunitar virutab Indianale hoobi näkku. „Ma olen sind viimase kümne aasta jooksul vihkama õppinud!“ kuulutab ta. Ilmneb, et nende tutvus ulatub juba kaugesse aega. Kui Jones kinnitab, et ei tahtnud Marionile haiget teha, vastab too: „Ma olin ju laps! Ma olin armunud! See oli lubamatu, ja sa teadsid seda.“ Jones annab vastulöögi: „Sa teadsid väga hästi, mida sa teed.“

Samal teemal Inimesed Harrison Ford naaseb viimast korda Indiana Jonesina ekraanile Selgub, et Marioni isa, Indiana õppejõud ja mentor Abner on surnud. Kui Jones püüab naist lohutada, nähvab too: „Saad sa aru, mida sa minuga tegid? Minu eluga?“

#MeToo ajastul on kultusfilmi dialoog luubi alla võetud – kas Indiana Jones oli tõesti pedofiil, kes vaest tüdrukut kuritarvitas? Väljaanne Uproxx uuris seoses „Kadunud laeka jälil“ uue Blu-ray väljaande ilmumisega Allenilt, milline on tema seisukoht. „Ma ei pea Indianat pedofiiliks,“ kinnitas Harrison Fordist üheksa aastat noorem näitlejanna. „Mõned inimesed tõesti tahavad seda rida ajada.“

Allen usub, et Marion oli endast kümme aastat vanema Jonesiga tutvudes 16aastane. Ta toonitab, et dialoog ei andnud aimu, mis nende vahel siiski juhtus. „Võib-olla nad suudlesid paar korda ja Marion armus ülepeakaela, aga Indy ei tahtnud nii noore tüdrukuga mehkeldada.“ Võimalik, et Marioni isa sattus armusuhtest kuuldes raevu. „On selge, et Marion hoolis Indianast väga. Võimalik, et ka Indiana temast. Aga lõpuks otsustas mees, et olukord on ohtlik ja ta ei taha end sellesse segada.“