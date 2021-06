Vägistamises süüdistatud filmistaar läks uimasti- ja seksiravile 

Nende suhte ajal oli Hammer abielumees. Hammeri esindaja kinnitas ajakirjandusele, et süüdistused on alusetud ning kõik tema kliendi seksuaalsuhted on toimunud vastastikusel nõusolekul.

Variety teatel on Effiega ühendust võtnud paljud teised naised, kelle väitel on Hammer ka neid seksuaalsuhte ajal väärkohelnud, kinnitas naise advokaat Gloria Allred. Ka Hammeri teine varasem sõbratar Paige Lorenze on ajakirjanduses rääkinud, et tutvus näitlejaga 20aastasena Instagramis nagu Effiegi. Mitmed naised avaldasid House of Effies Hammeri sõnumid, mis viitavad kannibalismifetišile. See on andnud näitleja karjäärile ränga hoobi: agentuur WME loobus teda esindamast ning ta jäi ilma kolmest suurest rollist, sh romantilisest komöödiast koos Jennifer Lopeziga ning telesarjast „Ristiisa“ tegemisest.