PRINTS PHILIP 100: kuninganna abikaasa mälestus põlistati liigutaval moel 

„See roos kannab Edinburghi hertsogi sajanda sünniaastapäeva tähistamiseks tema nime ning selle roosiga mälestame kõiki neid imelisi asju, mis prints oma elu jooksul korda saatis - et kõik mäletaksid kõike seda, mis ta tegi,“ ütles RHSi president Keith Weed kuningannale.

Iga „Duke of Edinburgh Rose'i“ müügilt tehakse annetus Edinburghi hertsogi nimelisse fondi, mis tegeleb laste abistamisega. „See on väga kaunis lill, topeltõiega,“ lisas Weed. „See on väga ilus,“ kinnitas Elizabeth II.