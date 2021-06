VALMISTUDES ESIMESEKS PEONÄDALAVAHETUSEKS! Ööklubi juht: kirjutasin kohe pärast pommuudist kuuele DJ-le ja hakkasin baaris inventuuri tegema 

Kas pileti- ja kokteilihinnad tõusevad, et kaotatud aega tagasi teha? Kalda kinnitab, et hinnatõusu plaanis pole. „Me ei hakka hullu panema. Pilet ja menüü on samad. Nii mõnedki on öelnud, et ei mäletagi enam, mis maitsega vanaema õunakoogi shot on. Seda maitset saab nüüd tunda!“ Kas peoperemees ise ka suurest rõõmust mõned shot'id tegi? „Mina ei tarbi alkoholi, sest muidu ei saaks ma seda äri pidada,“ sõnab ta naerdes. „Ma nuusutan!“

Sisetunne ajas töötajatega rääkima

Heade mõtete linnas tegutseva SEIFi ja Vabanki juhataja Berta Mürk arvas, et enne sügist kindlasti peopaiku hommikuni lahti hoida ei tohi. Sellele vaatama käskis sisetunne tal eelmisel nädalal maad uurida ja selgitada, kui paljud töötajad veel üldse ametipostile naaseksid. „Küsisin, et kui klubi järgmine nädal avaksime, siis kas oleksite tulemas. Hea oli kuulda, et paljud inimesed on läinud erialasele tööle – ainult 20 protsenti olid valmis klubidesse tagasi tulema, kui need kunagi avatakse. Kui tuli uudis, et ööklubid võivad jälle reedest tööle hakata, jäi sellest arvust reaalselt järgi aga vaid kaks protsenti.“

Kuid vaatamata sellele avab Vabank uksed juba sel reedel. „Tartu on väike linn. Pidin enda sõprade ja tuttavatega lihtsalt läbi rääkima. Eks me kõik oleme klubitööd ju igatsenud ja nii küsisid inimesed muudest töökohtadest vabad päevad, et appi tulla,“ räägib Mürk.

Selleks, et Vabank reedel peorüüs oleks, on aga tööd veel küll ja veel. „Alates kassasüsteemidest kuni kommunaalteenusteni välja. Hoone pole ju nii kaua töös olnud. Kõik tuleb läbi pesta ja ära puhastada. Ka kaubad on vaja uued tellida, sest kui jama lahti läks, tagastasime need müüjale,“ selgitab ööklubi juhataja, et viinasid riiulisse ära aurama ei jäetud. „Aga reedeks oleme valmis ja rullime punase vaiba lahti!“

Vastutustundetuid inimesi leidub ikka ja jälle

Esinejate leidmisega Vabanki juhataja sõnul probleemi ei olnud – muu hulgas võttis ise ühendust ansambel Hunt ja lubas reedel laval olla. „On tunda, et ka esinejate poolel on huvi suur,“ hindab Mürk. Laupäevaks palusid nad aga ise esinema Nancy. „Ta ei teadnudki midagi sellest, et piirangud maha keerati.“



Ka Mürk ütleb, et vaatamata halvale seisule nad pileti- ja joogihindu ei tõsta. „Ütleme ausalt, et tahaks kindlasti kurvida juurde, aga jätkame vanade hindadega, et jälle asi käima saada. Ajad on olnud väga rasked, ilma investorite toeta poleks hakkama saanud.“