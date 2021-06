„Olen alati pidanud Henn Paid enda jaoks mentoriks, kes võttis mul piltlikult öeldes käest kinni ja tõi muusikateatrisse.“ 

„Minu isa ja Henn Pai olid kolleegid, mõlemad õppisid ka Rudolf Jõksi juures Elleri koolis,“ meenutab Priit Volmer. „Minu isa töötas Vanemuises kooriartistina, aga kui Henn pärast konservatooriumi lõpetamist teatrisse tagasi tuli, jagasid nad rolle. Kui ma Elleri kooli sisse astusin ja Henn sai teada, et olen Peeter Volmeri poeg, ütles ta kohe, et see poiss tuleb tema juurde õppima.“ Nii juhtuski. Priidust, kes sattus laulmise juurde vaat et saatuse vingerpussina, sai Hennu käealune.