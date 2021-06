Lauljatar Beatrice: ilmatüdrukutöös pole midagi rasket – pead lihtsalt ilus olema, rääkima, kõndima ja lugema 

Lisella Beatrice Kirjutaja lõpetab sel aastal 10. klassi. „Õpin Kunstigümnaasiumis ja olen meediasuunal. Kui olin 13, siis juba mõtlesin, et tahaks õppida ajakirjandust. Guugeldasin meediasuunaga koole ja leidsin selle. Ma ei tea, kas minust saab päris ajakirjanik, aga meediavaldkonnas tahan tegutseda kindlasti. Mul on veel aega ja saan mõelda natuke,” jutustab gümnasist ja lisab, et just ajakirjanduse tund on tal koolis üks lemmikumaid.