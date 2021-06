Rassismiskandaali sattunud "Poissmehe" saatejuht nõuab lahkumise eest 25 miljonit! 

Kuid New York Posti andmeil ei kavatse Harrison lahkuda tühjade kätega. Ta nõuab ABC-lt 25 miljonit dollarit. Kui telekanal kukrut ei kergenda, ähvardab Harrison paljastada kõik reality-saaga räpased saladused. „Ta on ligi 20 aasta jagu komprat,“ kinnitab ABC allikas. „“Poissmees“ on Chris Harrisoni jaoks olnud kogu ta elu.“