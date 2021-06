Haruldane vaatepilt! Peaminister Kaja Kallas tõi abikaasa seltskonda 

Kaja Kallas ja Arvo Hallik ilmusid esimest korda avalikkuse ette 2017. aastal presidendi vastuvõtul. Õhtuleht uuris Kajalt siis, kuidas nad Arvoga teineteist leidsid. Kallas muigas ja ütles, et ega ta Õhtulehe veergudel seda lahkama ei hakka. Küsida võib ju ikka? „Küsida võib, jajah. Meie ühised tuttavad soovitasid, et me sobime kokku,“ jäi naine napisõnaliseks.

2018. aasta presidendi roosiaia vastuvõtul ütles Arvo Hallik, et sügise suurim plaan on see, et naine on vaja ära võtta. Et kihlasõrmus sai antud oktoobris, tuleb Halliku sõnul aasta jooksul ka pulmapidu ära pidada. „Klassikalist pulmapidu me ei tee, oleme pereringis,“ sõnas mees Kroonikale. Perekonnanime jättis Kaja Kallas samaks ning seda kinnitas ta juba augustis.

Aastal 2014 läks Kallas lahku Taavi Veskimäest, kellega oldi koos aastast 2011. Teade anti edasi Twitteris. „Otsustasime Taaviga lahku minna. Sõbralikult, hoolides ja head soovides. Tahtsime, et otse meilt kuuleksite,“ kirjutas Kaja. Õhtulehele põhjendas ta sotsiaalmeedias teatamist toona sellega, et inimesed hakanuks nagunii küsima ja seetõttu otsustasid nad lahkuminekust ise teada anda. „Valisime kanaliks Twitteri, kuna see suhtlusvõrgustik tundub kõige soliidsem,“ ütles ta. Õhtulehe küsimusele, kas suhtele sai saatuslikuks see, et Euroopa Parlamenti valitud Kallas pidi kolima Brüsselisse, vastas naine eitavalt. Kajal ja Taavil on ka 2011. aastal sündinud poeg Sten.