GALERII | SÜDAMESSEMINEVAD SAATUSED: Eestisse pagenud inimesed avaldasid oma lood, miks nad siit pelgupaika otsisid 

Meeleolukal ja südamlikul õhtul segunesid kohalikud elanikud ja kaugemalt tulijad. Fotograaf Annela Samuel, kes on pagulastega varem töiselt kokku puutunud, tundis paljusid raamatukangelasi juba varem. Raamatust „Jutte siit ja säält“ (Eesti Pagulasabi, 2021) leiab lood Iraanist, Mehhikost, Venemaalt, Armeeniast, Süüriast, Tadžikistanist, Lõuna-Koreast, Nigeeriast ja Dagestanist pärit pagulastelt ja rändetaustaga inimestelt, kes jagavad, mis neid täpselt Eestisse tõi, milline on see paik, kust nad tulevad, ning kelleks nad end peavad.