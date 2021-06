Arbo Tammiksaar: mina olen Tuulile kaks korda abieluettepaneku teinud, kolmandat korda ei tule! 

Mängufilmi "O2" esilinastus. Foto: Erki Pärnaku

Mina kolisin suveks raadiosse, et teha lihtsat ja stressivabat saadet, teisisisõnu laupäevahommikust pohmelliravi.

Jube raske on Eestis normaalset meest leida. Milles jama? Aga poisse kasvatavad ju emad, võibolla teevad nemad miskit valesti? „Esimene saade oligi sellest, et miks ei suudeta Eestist leida selliseid mehi, keda näeme vaid filmides või loeme raamatutest. Meie, naised, oleme ise ju nii ilusad ja targad, kuid mehed on natuke mökud või tegusate naiste poolt, kes kõik ette ja taha ära teevad, ära hellitatud.“