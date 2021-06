Karl-Erik Taukar uuest muusikavideost: raha kulus küll seekord omajagu 

Taukar kinnitab, et kõik oli täiesti ohutu. „Seal oli oma raadius, millest lähemale ei tohtinud minna. Maiken Pius, kes seal jalutas, oli ohutus kauguses. Püromehed olid ka tasemel,” jutustab muusik ja lisab, et igaks juhuks olid nii võtteplatsil olevad inimesed kui auto kindlustatud.

Taukar avab natuke ka muusikavideo filmimise rahalist poolt. „Selle eelarvega on nii, et kui paned oma soovid paberile ja vaatad tabelisse, siis on see loll lugu, et kõik asjad maksavad omajagu raha. Samas aga ei taha ühestki stseenist loobuda ka,” räägib ta, et neelas lihtsalt kuluread alla ja tegi video ära.