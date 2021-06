MICHAEL J. FOX 60: pool elu Parkinsoni tõbe põdenud staar ei suuda enam näidelda 

Fox sai šokeeriva diagnoosi 1991. aastal, mil ta oli alles 29aastane. „Ma ei suutnud kuidagi uskuda arstide sõnu, et paari aasta pärast pole ma enam suuteline näitlema. Mul ju ainult väike sõrm natukene tuksles,“ vahendab Ilta-Sanomat USA tähe kunagist meenutust.

Fox on öelnud, et Parkinsoni tõbi päästis tema abielu - joomisel oli nüüd lõpp. Ta näitles karmi diagnoosi kiuste aastakümneid. Nüüd on aga tema jaks raugenud. Michael tunnistas mulluses intervjuus, et repliigid ei jää enam pähe ja kõnelemine on raskendatud.

Mulluses mälestusteraamatus paljastas Michael, et on märganud uusi sümptomeid: mälukaotus, luulud ja dementsus. Superstaar on oma kaksiktütred segi ajanud ning otsinud meeleheitlikult autovõtmeid - ehkki ei suuda juba ammu autot juhtida. Tunamullu eemaldati tema lülisambast kasvaja, mõned kuud hiljem aga elas Michael filmivõtteil üle hirmutava kukkumise.