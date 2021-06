Õukond: Harry ja Meghan ei küsinud tütrele nime pannes kuningannalt luba 

Prints Harry ja hertsoginna Meghani vastsündinud tütre nimi Lilibet on paljudel brittidel harja punaseks ajanud - see on Elizabeth II hellitusnimi, millega pole tohtinud teda kutsuda isegi lihane poeg prints Charles. Käisid jutud, et kuninganna andis nime panekuks oma õnnistuse - kuid nüüd väidab Daily Mail, et see pole tõsi.