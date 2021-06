„MILLINE HÄBEMATUS!“ Harry ja Meghani tütre nimi ajas britid raevu 

PõhipiltNIMI TOOB LEPITUSE? Kolumnist Richard Kay on veendunud, et prints küsis Lilibeti nime kasutamiseks oma vanaema luba. Tütre nimi võib olla Harry lepituskatse. „Kas pole beebid sõjajalal suguvõsadesse varemgi lepitust toonud? Beebi Lili tervendav mõju võib kuningliku pere südamevalu leevendamisel ülitähtsat rolli mängida,“ usub Kay. Foto: VIDA PRESS

Prints Harry otsus panna pisitütrele nimeks Lilibet Diana on paljudes brittides vastuseisu tekitanud. On ju Lilibet Harry vanaema Elizabeth II lapsepõlveaegne hüüdnimi, ent Ameerikas elav prints on oma peret, sealhulgas kuningannat, teravalt kritiseerinud. „Viimane lugupidamatu hoop,“ kommenteerib üks kriitik. „Huvitav, kas Harry oleks julgenud säärase valiku teha, kui tema vanaisa prints Philip ‒ ainus lähedane pereliige, kes tohtis kuningannat Lilibetiks kutsuda ‒ oleks veel elus?“ arutleb Daily Maili kolumnist.