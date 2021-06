Kalev Mark Kostabi jämmis oma kodus koos USA staarmuusikutega 

Eesti juurtega USA kunstilegend Kalev Mark Kostabi pidas oma New Yorgi kodus maha vägeva peo, kus esines koos maailmakuulsate muusikatega. Sellised jämmid on New York Posti teatel Kostabi ridaelamus ehk „viiekorruselises dekadentsitornis“, nagu leht seda kutsub, tavalised.