GALERII | „Laulud sõdurile“ tõi lavale Eesti parimad muusikud ja oodatuimad duetid

Üle väga pika aja sai taas kuulda Toomas Uibot. Lauljatar Kéa esitas oma ema Kare Kauksi kuulsaks laulud pala „Tunnete keel”. Saatest „Su nägu kõlab tuttavalt” tuntud Eleryn Tiit esitas oma lugu „Vaikin“ esmakordselt koos orkestriga. Lauljaid saatis Kaitseväe orkester Teet Raiki juhatusel.



„Kaitseväe orkestril on järjekordselt suur rõõm ja au astuda ülesse „Laulud sõdurile“ kontserdil. Oleme kümme aastat sellel sündmusel osalenud ja rõõmustame, et saame ka sellel aastal anda oma panuse teenistuses langenud või vigastada saanud kaitseväelaste laste toetuseks,“ märkis Kaitseväe orkestri dirigent Teet Raik.



„Lapsed on meie suurim varandus. Osad lapsevanemad panustavad meie riigi julgeolekusse siin, meie turvalises Eestis. Teised aga erinevates kriisi- ja sõjapiirkondades. See võib perede ellu tuua traagilisust, sest iga laps vajab oma ema ja isa. Inimesele on hea haridus kui maja vundament, mille tugevusest oleneb korruste arv. Carolin Illenzeeri Fond on võtnud eest vedada väga tähtsa missiooni, et meie sangarite laste haridustee looks võimaluse ehitada ka pilvelõhkujaid,“ kommenteeris mereväebaasi ülem kaptenleitnant Rain Terras. „Mereväel, Miinisadamas paiknevatel üksustel on äärmiselt suur au olla võõrustaja sellise väärtuse kandjatele ning kutsume kõiki üles sihtasutuse eesmärke toetama.“



Carolin Illenzeeri Fondi korraldatav heategevuslik kontsert „Laulud sõdurile” toimus esmakordselt aastal 2012 Pärnus Endla Teatris ning käesoleva aasta kontserdiga tähistati selle südamliku ettevõtmise 10. toimumiskorda. Kontserdi toimumine on traditsiooniliselt olnud seotud linnaga, kus toimub võidupüha paraad. Aastal 2020 jäi seoses COVID-19 viiruse levikuga paraad ära ning heategevuslik kontsert leidis esmakordselt aset Tapa sõjaväelinnakus ning ka sel aastal toimub kontsert militaarobjektil Mereväe Miinisadamas.



Carolin Illenzeeri Fond on saanud oma nime 2005. aastal välismissioonil Iraagis langenud vanemveebel Arre Illenzeeri tütre Carolini järgi. Toona hakkasid veebel Illenzeeri kaitseväelastest sõbrad perekonda toetama ning kuna välismissiooonid jätkusid ja kurbi teateid tuli veel, siis loodi Carolin Illenzeeri Fond aitamaks sarnasesse olukorda sattunud peresid. Fond toetab enda nimistus olevate laste haridusteed ja huvitegevust.