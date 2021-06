KATKEND RAAMATUST | Meile öeldi, et järgige reegleid ja püsige elus. Nad lubasid, et aitavad meid 

Selle asemel vahin ma teisel pool peasaali asuva söökla klaasseinte poole. Pikad tühjad lauad on tulehakatuseks pilbasteks lõhutud, söögiriistad ookeani loobitud, et noad meile kätte ei satuks. Vanasti oli see mu lemmikruum. Mitte küll esimesel päeval, kui mul polnud kuskile istuda, aga kõigil teistel pärast seda, kui tulin hommikust sööma ja nägin, et Byatt hoiab mulle kohta. Ta istus meie esimesel aastal üksi ning talle meeldis hommikuti vara tõusta ja hoovis ringi jalutada. Sain temaga sööklas kokku ja tal oli mulle röstsai juba valmis pannud. Enne Raxterit sõin seda võiga, aga Byatt näitas, et moosiga on veel parem.

Cat tabab saali teises otsas mu pilgu ja tõstab konserviavaja. Tõukan end käsipuust eemale ja suundun tema poole, loovin mööda tüdrukute nelikust, kes on end ruudukujuliselt põrandale sättinud, pead üksteise kõhule toetatud, ja üritavad üksteist naerma ajada.

„Nägin, et rääkisid Carsonile augu pähe,” lausub Cat, kui talle lähenen. Mustad juuksed, nii sirged, ilusad ja tumedad, erinevalt ta silmadest. Talle on Mürk iseäranis halvasti mõjunud. Nädalaid põetuskorrusel, käed kinni seotud, et ta ei saaks oma nahka kratsida, kui see villidest kobrutas. Tal on endiselt armid, valged rõugetähnid kogu kehal, ning villid, mis iga puhangu ajal uuesti tärkavad ja veritsevad.

Pööran pilgu ta kaelale tekkinud uuelt villilt kõrvale ja naeratan.

„See käis kergelt.„ Ta ulatab mulle konserviavaja ning ma pistan selle vöö vahele, särgi alla, et keegi ei saaks seda tagasiteel trepi juurde pihta panna. „Teil kõik hästi? Küllalt soe?“ Catil on ainult sõbranna Lindsay jaki eemaldatav fliisvooder. Neil kahel ei vedanud viimasel riietejagamisel üldse ning kellelgi ei õnnestu siin kuigi kaua tekki säilitada, kui sellel just kogu aeg silma peal ei hoia.

„Pole viga,„ vastab Cat. „Aitäh küsimast! Ja kuule, vaadake selle supiga, et purgikaas kummis ei oleks. Meil on botulismitagi muret küllaga.“

„Ütlen edasi.”