Ühendkuningriigi noorim lotovõitja suri vaid 23aastaselt 

New York Posti teatel oli Callum 2014. aastal parajasti oma tädi kodus lapsi hoidnud, kui ta taipas, et tema lotopileti numbrid klapivad ning ta on võitnud 390 000 naelsterlingit. Oma vanemate toidupoes töötanud nooruk mängis loteriid, et külastada oma lemmikmeeskonna Manchester Unitedi staadioni ja osta 17aastaseks saades auto.