Keira Knightley: "Ma ei tea ühtki naist, keda poleks seksuaalselt ahistatud." 

36aastane Keira ütles Harper's Bazaari intervjuus, et olukord on täiesti masendav. Küsimusele, kas ta on kogenud seksuaalset ahistamist, vastas näitlejanna: „Jaa! Tähendab, kõik ju on. Ma ei tea sõna otseses mõttes ühtki naist, keda poleks mingil moel ahistatud, olgu siis tegu liputamise või käperdamisega või sellega, et mees ütleb, et ta lõikab sul kõri läbi või virutab sulle rusikaga näkku, ja nii edasi.“