Sussexi hertsogipaari tütre nimel on üllatav seos Meghani emaga 

Paljud britid on väljendanud nördimust, et prints Harry ja Meghan panid oma tütrele kuninganna Elizabeth II hellitusnime. Ent selgub, et tirtsu nime tagamaad on märksa laiemad. Niivõrd tihe seos Briti kuningliku perega paneb eksperte siiski kulmu kergitama.