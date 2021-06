ÕL VIDEO | Tanel Veenre oma popimatest ehetest: kõrvamarjad said inspiratsiooni isa õngekorkidest 

„Mu isa on kirglik hobikalamees ja tal olid kodus suured karbitäied igasuguse kalamehekraamiga – landid, konksud, korgid. Hakkasin ripakil olnud õngekorkidest asju meisterdama ja sealt läks idee teele,“ räägib ehtekunstnik Tanel Veenre oma suurimast müügiartiklist – värvilistest kõrvamarjadest. „Mulle meeldib kellegi ütlus, et need on nagu 21. sajandi rahvariided – armastatud, sest on värvilised, kõigile kättesaadavad ja lihtsasti kantavad.“