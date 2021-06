"MADUDE ORU NEEDUS": "Hiiu võttepaviljonis kadus üks kobra ära, teda otsiti tükk aega...“ 

Puhas õnn, et too kobra ei võtnud oma pisikesse pähe ideed linna peale seiklema vongelda. Madusid oli aga filmi jaoks rohkem vaja kui paarkümmend. „Plastmasstoodete tehases tehti mudeli järgi kummimassist maod, mida sai vastavasse poosi panna,“ räägib Vaher, kuidas filmipettust sooritati. „Kui tuli stseen, kus maod mürgipilve käes surid, sai väga edukalt kummimadusid näidata. Kummaline oli aga see, et kunagi hiljem nägin Viru tänava kaupluse aknal meie kummimadusid. Mina ei tea, mis teed pidi meie kummikobrad sinna jõudsid.“