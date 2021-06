Luisa Rõivas valmistub Ironmaniks: nädalas tuleb seitse kuni 11 tundi treeninguid 

Viimased kuu aega on Luisa Rõivas teinud hoogsalt trenne, sest plaanib suvel osaleda poolpikal IRONMAN 70.3 triatlonil. „Ma arvan, et treeningutega on läinud päris hästi," räägib Luisa. "Nädalas tuleb ligikaudu seitse kuni üksteist tundi treeninguid. Selge on see, et päris null treeningu pealt sellisest võistlusest osa ei võta,“ sõnab Luisa, et valmistumata ei saa.