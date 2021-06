Mis peitus varalahkunud luuletaja Marko Mägi hingesopis?  

LÄRMAKAS PIDUTSEJA: „Ta oli väga vaikne, kena ja üliviisakas inimene. Välja arvatud pidudel, kui ta muutus räuskavaks punk-bluuspoeediks,“ ütleb sõber Kiwa. Pildil on Marko dokumentaalfilmi „Valli baar“ esilinastusel 2008. aasta novembris. Foto: ANNIKA HAAS

„Kui on just see viinatõbi, siis on ikka surmast abi,“ pööras 50aastaseks jäänud poeet Marko Mägi (29.04.1971–29.05.2021) paar kuud enne oma surma sotsiaalmeedias pahupidi tuntud vanasõna. Ei Marko ise ega ka tema sõbrad ja kolleegid ole kunagi saladust teinud, et ta armastas napsu võtta. Kuid vintis pealiskihi all peitus hea ajakirjanik, naljamehest sõber ja oskuslik sõnaseadja.