Shannen Doherty sarjab Hollywoodi botoxi-hullust: "Mulle meeldib, et ma olen elanud." 

Neljanda staadiumi neljavähiga heitlev Shannen kirjutas, et vaatas õhtul filme ja märkas, et ta ei suuda enamiku naistegelastega samastuda. Doherty tahaks näha naisi, kelle nägu pole süstidega või operatsioonidega silutud. Naisi, kes on omaks võtnud oma näo ja kõik kogemused, millest see tõendust annab.