Juss Haasma neli aastat tagasi toimunud mootorrattaõnnetusest: see tõmbas väga raskeks ja jõuetuks, sisuliselt vastu maad 

Mootorrattaõnnetus juhtus Tais, mil keegi lõi sõidu ajal Jussi mootorrattal peegli küljest nii, et see talle näkku lendas ja sinna armi jättis. Haasma vajutas seejärel pidurit, maandus asfaltile ja ta viidi haiglasse.

„Pärast seda laksu kolm-neli kuud oli mu sisekliima selline, et suudan toime tulla, suudan asju teha, ei taha jätta midagi pooleli, mis mul too hetk elus projektidena olid. Valu ja mingi asi tahtis mind küll maha tirida, aga ma kuidagi olin sellest üle," ütleb juss. Oma valu peits ta trenni ja töö tegemisse, aga ka alkoholi tarbimisse.

Juss tõdeb, et see oli väga valus moment: jõuetu, viha, raev, pettumus. „Minu peegelpilt võttis teistsuguse tähenduse. See tõmbas väga raskeks, väga jõuetuks. Sisuliselt vastu maad. Mul oli väga valus vaadata iseennast peeglist. Mul oli väga raske leida töödele ja tegemistele tähendust.“