Üle pika aja taas laval! Lenna Kuurmaa: imelik ja samas harjumatu... 

Lennal on käimas tõeliselt töökas suvi, sest kunagine tüdrukutebänd Vanilla Ninja on tagasi. Juba 18. juunil ilmub nende singel „Gotta get it right“. „Oleme koos David Brandesega viimase aasta jooksul uut muusikat salvestanud ja allolevalt lingilt saab juba kahte värsket lugu "The Reason Is You" ja "It Ain't You" natukene kuulata. Ja mis veel tore - oleme jälle neljakesi, ehk et Triinu on ka bändis tagasi. Endal on ka ausalt öeldes raske uskuda, et see kõik juhtub, aga nii on,“ hõiskas bändi liige Piret Järvis-Milder eelmise aasta novembris, kui teatas bändi taasühinemisest.