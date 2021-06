MUSTAST AUGUST ENESEARMASTUSENI! Blogija ja kolme lapse ema Kristi tunnistab: olen pilte tehes nii hullult kõhtu sees hoidnud ja imepoose võtnud, et pea käis ringi 

„Enne peole minekut ma ei julgenud süüa, sest kõht tuleb äkki ette. Selle asemel võtsin söetablette,” jagab blogija Kristi Värik oma teekonda mustast august enesearmastuseni. Viimase viie aasta jooksul on ta sünnitanud kolm last, millega seoses on kaal kõikunud 30 kilo. Nüüdseks on ta aga mõistnud, et enda kehaga tuleb rahu teha.