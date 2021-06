PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 10. juuni 

Kui kallima kaisus ärkad, siis vaevalt sul erilist tahtmist üles tõusta on. Võite vabalt poole päevani üheskoos voodisse jääda, sest teineteise seltsi nautida on mõnus.

Pühapäevalgi võivad su peas keerelda ärimõtted. Ehk hakkavad ideedest vormuma konkreetsed plaanid. Sul on veel aega mõelda, kuidas neid täpselt teostada.

Tänasel kuuloomisel on päikesevarjutuse vägi! Hetk loob võimaluse perspektiive selgemalt näha, et hakata õiges suunas samme seadma. Keskendu oma südamesoovidele.

Vajad aega endasse süüvimiseks. Kui sul on salasoove, kujutle vaimusilmas nende täitumist. Anna oma soovidele jõud, et need ka päriselt täide saaks minna.