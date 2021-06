Sõjakirves maetud! Kethi Uibumägi Anu Saagimi kriitikast oma kihlatu aadressil: solvuda pole mõtet, tuleb edasi minna

Anu Saagim oli hiljuti külaliseks Brigitte Susanne Hundi blogis, kus rääkis sellest, et vestlusõhtus „Head tüdrukud nii ei tee“ vahetati lauljatar Kethi Uibomägi taas Brigitte vastu. Saagim tõi põhjuseks Kethi kihlatu Anzori ja see, et Kethi on liiga asjalik. Tundub aga, et mingit sõjakirvest naiste vahel pole, sest Kethi sõnab, et tuleb lihtsalt paks nahk kasvatada.