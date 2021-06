HÜVA NÕU | Hirmud ei lase elada nii nagu tegelikult soovid? Terapeut annab nõu, kuidas hirmudega sõbraks saada 

Rännaku meetodi terapeut Irene Kaljuste sõnab, et hirmud on kaitsereaktsioonid – kui usud mingit hirmutavat mõtet, püüad seda automaatselt vältida. Vahel on hirm valu kogemise ees nii kõikehõlmav, et me blokeerime endas võimaluse näha, et on olemas ka teine tee. Tee välja aga eeldab teatavat julgust otsa vaadata sellele, mis see tegelikult on, mille eest kogu selle aja jooksnud olen?