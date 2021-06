HÜVA NÕU | Helidel ja helidel on vahe - ärritav vali muusika moodustab stressihormoone 

Tervendavate Helide keskuse rajaja Tallinnas, gongimeister, multiinstrumentalist, DJ ja ürituste korraldaja Denis Vinogradov sõnab, et helidel on meie maailmas väga oluline roll. Ta selgitab, et heli on baaselementidest kõige peenem ning võib ka öelda, et see on kuuldav ümbritseva energia spekter, mis kannab endas sakraalgeomeetrilisi kujundeid. Seetõttu loob heli inimese ellu harmooniat.