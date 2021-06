ÕPILASFIRMAST ETTEVÕTLUSENI! „Ajujaht 2021“ võitjad: kõik nüüd tegelikult alles algab 

Ettevõtte lugu sai alguse 2019. aastal, kui neli entusiastlikku Hugo Treffneri Gümnaasiumi noort – Marilin Berg, Märten Kala, Aksel Joonas Reedi ja Eva Maria Ilves lõid õpilasfirma, millest nüüdseks on välja kujunenud täiesti toimiv ettevõte. „Pidime tegema koolis uurimus-praktilise töö ja meie koolis on ka varem edukalt õpilasfirmasid tehtud. Kuna olime kõik mingil viisil äriga kokku puutunud, tundus see meie jaoks loogiline samm, et paneme pundi kokku ja teeme asja ära,“ meenutab Marilin. Ta lisab, et nad alustasid kohe alguses tegevust mõttega seda ka hiljem jätkata ja edasi arendada. „Õpilasfirma oli lihtsalt turvaline alustamisviis.“