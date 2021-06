Tambet Tuisk: saage endast aru, siis saate ka näidelda 

Näitlejad Merle Palmiste ja Tambet Tuisk mängivad uues filmis „Eesti matus“ ning tõdesid, et näitlejatöö juures on oluline teada saada, kes sa ise oled. Vastasel juhul võib näitleja musta auku kukkuda.

„Mina olen seisukohal, et sa ei saa mängida midagi, mida sus endas ei ole. Me ei taha endale aeg-ajalt tunnistada, et meis on näiteks mõrtsuka või joodiku alged – jumal tänatud, et nad ei aktiveeru, aga nad on olemas," ütleb Palmiste. "Iseendaga tuleb tööd teha ja ennast arendada. Kõik algab iseendast.“

Raadiosaates räägib Tambet Tuisk, et Viljandis teatritudengeid juhendades püüab ta rõhuda tudengitele, kui oluline on iseenda leidmisele. „Neile on algusest peale õpetatud seda, et saage endast aru, kes te olete siin maailmas, siis te saate ka teha. Kui mina käisin koolis, siis väga ei suunatud su mõtet sellele, kes sa ise oled ega harjutatud sind aru saama, kes sa oled. Sinna ei ole midagi teha. Läheb teatris mööda viis, kuus või isegi kümme aastat ja korraga tuleb esimene krahh, sest sa ei saa aru, kes sa oled. Sa oled teinud materjale ning rääkinud suuri ja vähem suuri sõnu, toonud kirju või mänginud esimesi armastajaid, aga sa ei ole inimesena arenenud ja varem või hiljem sa kukud sinna auku,“ ütleb Tuisk.